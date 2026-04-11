Descartan impacto por bloqueos carreteros en la frontera de Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Tras quedar Coahuila fuera de los estados donde se convocaron bloqueos carreteros por organizaciones y agricultores del interior del país, el empresario transportista Carl Bres Carranza descartó afectaciones en la cadena de suministro hacia la región fronteriza.

El también integrante del sector precisó que las movilizaciones no corresponden a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), considerada la principal agrupación de transportistas en México, sino a grupos como la ANTAC y algunos productores agrícolas.

"Es importante diferenciar: las personas que se han manifestado pertenecen a la ANTAC y algunos agricultores, pero en realidad no es un número importante de tractocamiones a nivel nacional y tampoco es tanto el bloqueo", señaló.

Bres Carranza indicó que estas acciones no han generado interrupciones significativas en el flujo de mercancías hacia la frontera y citó como ejemplo el bloqueo registrado el lunes en la carretera México-Querétaro, el cual calificó como de baja magnitud.

"Aunque obstruyeron un poco el tráfico, no bloquearon la carretera en su totalidad y fueron orillados", afirmó.

Agregó que en la frontera de Coahuila las operaciones comerciales se mantienen en condiciones normales, aunque reconoció la presencia de algunos retrasos en el comercio exterior, derivados principalmente de la falta de personal en los puentes internacionales del lado estadounidense, controles en la ruta fiscal y, en menor medida, fallas en sistemas aduaneros.