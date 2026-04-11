Supera Memo Ruiz 550 apoyos ortopédicos entregados

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El diputado Guillermo Ruiz aseguró haber superado la entrega de 550 aparatos ortopédicos a personas en situación vulnerable, como parte de un programa de asistencia social que opera a través de sus casas de gestoría y brigadas móviles en distintos sectores de la ciudad.

El legislador señaló que estos apoyos, que incluyen sillas de ruedas, andadores y muletas, buscan mejorar la movilidad de los beneficiarios, así como facilitar su autonomía e integración en la vida cotidiana.

El diputado Guillermo Ruiz asegura que estos apoyos buscan mejorar la movilidad de los beneficiarios.

Como parte de estas acciones, habitantes del ejido Piedras Negras recibieron una jornada integral de servicios con la visita de la casa de gestoría móvil, donde además se realizó la entrega de aparatos ortopédicos.

Desde temprana hora, decenas de familias acudieron para aprovechar servicios como consultas médicas, atención dental, asesoría legal, cortes de cabello gratuitos, así como el denominado "Mercadito de Memo", en el que se ofrecieron productos a bajo costo. También se llevó a cabo una lotería entre los asistentes.

Habitantes del ejido Piedras Negras reciben atención médica y servicios gratuitos en la jornada integral.

Ruiz explicó que la brigada estaba programada originalmente para el jueves, pero fue reprogramada ante el pronóstico de lluvias y posible granizo, con el fin de evitar riesgos a la población.

Detalló que estas jornadas forman parte de una estrategia de atención directa en colonias y comunidades, donde también se canalizan solicitudes previamente recibidas tanto en sus oficinas de gestoría como a través de redes sociales.

La entrega de aparatos ortopédicos se realizó en una jornada reprogramada por pronóstico de lluvias.

El diputado sostuvo que este tipo de apoyos continuará de manera periódica, con el objetivo de ampliar su cobertura y llegar a más sectores que lo requieran.