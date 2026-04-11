Lanza Chirey promoción de Safe Return Upgrade con valuación inmediata

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Con el objetivo de facilitar el cambio a modelos más recientes, la marca Chirey lanzó durante abril su programa "Safe Return Upgrade", dirigido a clientes que ya cuentan con un vehículo de la firma y buscan renovarlo.

La dinámica consiste en que propietarios de unidades modelos 2023, 2024 o 2025 acudan a la agencia para realizar una valuación de su automóvil, proceso que se lleva a cabo en el mismo lugar y tiene una duración aproximada de 30 a 40 minutos.

Detalles del programa Safe Return Upgrade

Una vez concluida la revisión, se presenta una oferta económica por la unidad y se elabora una cotización personalizada para adquirir un nuevo vehículo, con planes de financiamiento adaptados a los ingresos y necesidades de cada cliente.

Entre las opciones disponibles destacan la Tiggo 4 Pro, considerada una alternativa accesible con diseño moderno, motor turbo de 1.5 litros y equipamiento tecnológico, y la Tiggo 7 PHEV, que incorpora un sistema híbrido enchufable con autonomía combinada de hasta mil 200 kilómetros, además de avanzados sistemas de seguridad y conectividad.

Incentivos para la renovación de vehículos

De acuerdo con la agencia, este programa también busca incentivar el salto de modelos compactos a segmentos superiores, ofreciendo bonos, tasas preferenciales y esquemas sin intereses, según el perfil del cliente.

La sucursal se encuentra ubicada en avenida Colegio Militar número 1103, en Piedras Negras, con horario de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas; sábados de 9:00 a 18:00, y domingos de 11:00 a 17:00 horas.