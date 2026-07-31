Atacan a hombre con arma blanca en la colonia Valle del Norte

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un hombre de 32 años resultó lesionado tras ser atacado con un arma blanca cuando se encontraba en el cruce de las calles Palenque y Tulum, en la colonia Valle del Norte.

La víctima, identificada como Rubén, fue auxiliada por testigos, quienes solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia. Paramédicos le brindaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a un hospital para su valoración médica.

De acuerdo con el reporte preliminar, las lesiones que presentó no ponen en riesgo su vida, por lo que permanece bajo observación médica.

Acciones de la autoridad

Al lugar acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes realizaron el levantamiento de indicios e iniciaron las primeras diligencias para esclarecer la agresión.

Por su parte, el Ministerio Público abrió una carpeta de investigación con el propósito de identificar y localizar al responsable del ataque.