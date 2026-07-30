Chirey Piedras Negras mantiene operaciones normales durante trabajos de remodelación
La agencia continúa ofreciendo servicios de posventa, venta de vehículos y promociones vigentes mientras moderniza sus espacios para mejorar la atención al cliente.
PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Chirey Piedras Negras informó que mantiene operaciones de manera normal mientras realiza trabajos de remodelación en sus instalaciones, con el objetivo de ofrecer a sus clientes espacios más cómodos y una mejor experiencia de atención.
La agencia indicó que los servicios de posventa continúan disponibles, entre ellos mantenimientos preventivos, servicios programados, diagnóstico y reparación, trámites de garantía, así como la venta de refacciones y accesorios originales.
Servicios disponibles durante la remodelación
Asimismo, informó que el área comercial permanece en funcionamiento para atender a quienes buscan adquirir un vehículo nuevo.
Como parte de sus promociones vigentes, la distribuidora ofrece la SUV Tiggo 2 Pro con mensualidades desde 2 mil 999 pesos o con un enganche de 20 mil pesos, sujeto a las condiciones y esquemas de financiamiento aplicables.
La empresa señaló que su equipo de asesores brinda orientación sobre la gama de vehículos Chirey y las distintas alternativas de financiamiento, con el propósito de ayudar a los clientes a elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.
Agradecimiento a los clientes
Chirey Piedras Negras agradeció la confianza de sus clientes y reiteró que, pese a la remodelación de sus instalaciones, continuará ofreciendo atención y servicio de manera habitual.
Para agendar una cita de servicio o solicitar información sobre los distintos modelos de la marca, la agencia puso a disposición el teléfono 878 157 0366, además de sus redes sociales oficiales, donde aparece como Chirey Piedras Negras.