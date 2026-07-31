Vinculan a 'El Güero' por robo en OXXO en Los Olivos de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Javier Alejandro N, alias El Güero, fue vinculado a proceso por el delito de robo agravado, luego de que un juez encontrara elementos suficientes para iniciar el procedimiento penal en su contra por el asalto cometido en una tienda Oxxo de la colonia Los Olivos.

La resolución fue emitida durante la audiencia inicial, en la que el juzgador también ordenó la prisión preventiva justificada como medida cautelar y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La captura de Javier Alejandro N

La captura del imputado fue realizada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión derivada de las investigaciones por el robo registrado el pasado 25 de julio en el establecimiento comercial.

De acuerdo con las autoridades ministeriales, Javier Alejandro N, de 26 años, enfrenta el proceso penal por el delito de robo agravado a comercio durante horas de servicio al público, mientras continúan las diligencias relacionadas con el caso.

Detalles del proceso penal

La Fiscalía precisó que, hasta el momento, éste es el único mandamiento judicial vigente relacionado con los hechos. Asimismo, indicó que la segunda persona señalada durante las investigaciones permanece en libertad y, por ahora, no enfrenta ninguna orden de captura.