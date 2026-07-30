Rescata Patrulla Fronteriza a 22 migrantes ocultos bajo el piso de un tráiler en Texas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Agentes de la Patrulla Fronteriza del sector Carrizo Springs frustraron un intento de tráfico de personas al localizar a 22 migrantes indocumentados ocultos en un reducido compartimento habilitado debajo del piso de un remolque, donde eran transportados en condiciones que ponían en riesgo su vida.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades federales, el hallazgo ocurrió durante un operativo de vigilancia realizado por agentes de la estación de Carrizo Springs, quienes detectaron a las personas escondidas en un espacio extremadamente estrecho adaptado bajo el piso de un tráiler.

La Patrulla Fronteriza advirtió que las condiciones en las que eran trasladados los migrantes representaban un peligro inminente, debido a que el compartimento carecía de una salida de emergencia y las altas temperaturas propias del verano incrementaban el riesgo de asfixia, deshidratación y golpe de calor.

Acciones de la autoridad

Las autoridades federales informaron que las investigaciones continúan para identificar y procesar a los responsables de la operación de tráfico de personas.

Detalles confirmados

Asimismo, reiteraron su compromiso de combatir las redes dedicadas al contrabando de migrantes y prevenir tragedias derivadas de este tipo de actividades ilícitas en la región fronteriza.