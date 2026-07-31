Localizan a adolescente desaparecido en Piedras Negras; Fiscalía desactiva ficha de búsqueda

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Fiscalía de Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila confirmó la localización de Jesús Alejandro Hernández Torres, de 13 años, por lo que desactivó la ficha de búsqueda que permanecía vigente desde el reporte de su desaparición.

Mediante un comunicado oficial, la dependencia informó que, tras confirmarse el paradero del adolescente, el expediente de búsqueda fue concluido conforme al protocolo establecido, al no existir motivo para mantener activa la alerta.

La Fiscalía destacó que la difusión del caso a través de medios de comunicación, plataformas digitales y la ciudadanía contribuyó a fortalecer las acciones emprendidas para localizar al menor.

Asimismo, agradeció la colaboración de la población que compartió la ficha de búsqueda y aportó información durante las labores de localización, al considerar que la participación ciudadana representa un apoyo importante en este tipo de casos.

Con la localización de Jesús Alejandro, la autoridad dio por concluidas las acciones relacionadas con este reporte y dejó oficialmente sin efectos la ficha emitida previamente.