Atacan con arma blanca a un hombre en el Barrio El Pocito

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un hombre resultó gravemente herido tras ser agredido con arma blanca en la colonia Zaragoza , conocida como Barrio El Pocito , durante los primeros minutos de este viernes.

La víctima fue identificada como Jesús Ricardo Salazar Tapia , quien recibió varias lesiones que lo mantienen en estado delicado en el Hospital General Doctor Salvador Chavarría , a donde fue trasladado por socorristas de Bomberos .

Autoridades informaron que el presunto agresor responde al apodo de "El Hipi" , pero hasta el momento no ha sido localizado . El móvil de la agresión aún no ha sido establecido.