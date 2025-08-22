Atacan con arma blanca a un hombre en el Barrio El Pocito

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un hombre resultó gravemente herido tras ser agredido con arma blanca en la colonia Zaragoza, conocida como Barrio El Pocito, durante los primeros minutos de este viernes.
La víctima fue identificada como Jesús Ricardo Salazar Tapia, quien recibió varias lesiones que lo mantienen en estado delicado en el Hospital General Doctor Salvador Chavarría, a donde fue trasladado por socorristas de Bomberos.
Autoridades informaron que el presunto agresor responde al apodo de "El Hipi", pero hasta el momento no ha sido localizado. El móvil de la agresión aún no ha sido establecido.
La Agencia de Investigación Criminal y la Policía Civil de Coahuila desplegaron un operativo de búsqueda y levantaron testimonios en el lugar, mientras la Fiscalía General de Justicia integra la carpeta de investigación correspondiente para dar seguimiento al caso.