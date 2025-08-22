Denuncia ex interno abusos en anexo EDR

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un joven identificado como Luis “N.” denunció haber sido víctima de maltrato, tortura y golpes durante su estancia en el centro de rehabilitación EDR, ubicado en el ejido Piedras Negras.

El ex interno relató que pasó varias semanas en el anexo y aseguró que no quiere regresar al lugar tras los hechos ocurridos el pasado lunes.

“No es cierto lo que dicen allí, yo no quisiera regresar. Sé que estoy mal por el consumo de drogas, pero quiero reafirmar mi camino, aunque no de esa forma, con golpes y maltratos”, expresó.

Luis señaló que actualmente presenta fracturas en costillas, lesiones en la cabeza y golpes en distintas partes del cuerpo, por lo que será sometido a una valoración médica.

Afirmó que las agresiones fueron propinadas por los encargados del centro y que ocurrieron frente al pastor Eloy Tamez, quien, según su testimonio, no intervino.

“Pero no solo yo fui golpeado, también otros jóvenes, aunque han sido amenazados para que no digan nada”, aseguró.

El caso se suma a los cuestionamientos en torno al funcionamiento de los anexos en la región, tras recientes verificaciones oficiales.