Recuperan la vista 400 nigropetenses con programa estatal

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Más de 400 coahuilenses recuperaron calidad de vida con el programa "400 Beneficios", mediante el cual el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, realizó de manera gratuita 300 cirugías de catarata y entregó 100 prótesis dentales.

El evento se llevó a cabo en el Hospital "Salvador Chavarría" y fue encabezado por la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, quien destacó que este tipo de acciones, impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez, buscan elevar la calidad de vida de los beneficiarios y reintegrarlos plenamente a la dinámica familiar y social.

"Con la cirugía de catarata se devuelve la seguridad y se evita la exclusión en la vida diaria; mientras que con las prótesis dentales recuperan la capacidad de comer, la autoestima y la posibilidad de sonreír con confianza", expresó Salinas Valdés.

El secretario de Salud, Eliud Felipe Aguirre Vázquez, informó que en lo que va del año se han realizado tres campañas de valoración enfocadas a adultos mayores, lo que ha permitido beneficiar a más de mil 500 coahuilenses con cirugías oftalmológicas y la colocación de 300 prótesis dentales en distintas regiones.

En tanto, el Coordinador de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, precisó que en estas acciones se han invertido alrededor de 4 millones de pesos. Subrayó además que la semana que concluye miles de familias de Piedras Negras resultaron beneficiadas con la Caravana de la Salud y brigadas médicas, y cerrando con las operaciones de catarata y entrega de prótesis dentales.