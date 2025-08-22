Detienen a cuatro personas y aseguran drogas durante cateos en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Autoridades ministeriales reportaron la detención de cuatro personas y el aseguramiento de sustancias ilícitas durante los cateos efectuados la noche del jueves en diferentes colonias de Piedras Negras.

En la colonia Año 2000 , agentes de investigación intervinieron dos viviendas ubicadas en la calle San Isidro . En el lugar fueron arrestados Juan N., Ernesto N. y Gabriela N. , además de encontrarse una laptop, básculas grameras, una pipa de cristal, cigarros con mariguana, molinos pequeños y 60 dosis de cristal , empaquetadas junto con una bolsa que contenía la misma droga.

En otra acción, llevada a cabo en la colonia Villa Real , fue asegurado un adolescente de 17 años , además de localizarse metanfetaminas y mariguana , indicó el coordinador de Ministerios Públicos , Rogelio Gómez Rodríguez .