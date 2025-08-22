Detienen a cuatro personas y aseguran drogas durante cateos en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Autoridades ministeriales reportaron la detención de cuatro personas y el aseguramiento de sustancias ilícitas durante los cateos efectuados la noche del jueves en diferentes colonias de Piedras Negras.
En la colonia Año 2000, agentes de investigación intervinieron dos viviendas ubicadas en la calle San Isidro. En el lugar fueron arrestados Juan N., Ernesto N. y Gabriela N., además de encontrarse una laptop, básculas grameras, una pipa de cristal, cigarros con mariguana, molinos pequeños y 60 dosis de cristal, empaquetadas junto con una bolsa que contenía la misma droga.
En otra acción, llevada a cabo en la colonia Villa Real, fue asegurado un adolescente de 17 años, además de localizarse metanfetaminas y mariguana, indicó el coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez.
Las autoridades informaron que los adultos serán procesados ante el Ministerio Público en un plazo máximo de 48 horas, mientras que la situación legal del menor será definida por la Fiscalía para Adolescentes en un término de 36 horas.