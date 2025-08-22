Acuden más de 500 a Feria del Empleo en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Poco más de 500 personas asistieron este jueves a la Feria del Empleo organizada en la Facultad de Administración y Contaduría de la Universidad Autónoma de Coahuila, como parte de las acciones del programa estatal Mejora Coahuila.

El coordinador del programa, Marco Antonio Saldaña Infante, destacó la respuesta ciudadana y adelantó que se busca replicar este tipo de eventos de manera periódica en la frontera.

En la jornada participaron ocho empresas de la localidad, además de dependencias como el Sistema de Administración Tributaria (SAT), que facilitó la obtención de constancias de situación fiscal, y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que brindó asesoría sobre trámites y estatus de asegurados.

Saldaña subrayó que este tipo de ferias impactan directamente en el bienestar de las familias, al facilitar el acceso a un empleo formal. "Una persona con trabajo contribuye de manera significativa a la economía del hogar", señaló.