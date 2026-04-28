Acuchillan a sujeto en la CROC II de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Autoridades de la Fiscalía General de Justicia iniciaron una carpeta de investigación tras la agresión con arma blanca contra un hombre, ocurrida la madrugada de este martes en la colonia CROC Dos.

Los hechos se registraron cerca de la 1:30 de la mañana en la calle Jesús García Corona, donde paramédicos de la Cruz Roja atendieron a José Alonso García, de 27 años, quien presentaba una lesión en el pecho provocada por un cuchillo, mismo que se encontraba incrustado al momento de su localización.

El lesionado fue trasladado de emergencia al Hospital General de Zona número 11 del Seguro Social, donde su estado de salud fue reportado como delicado y era intervenido quirúrgicamente.

Detalles confirmados

Según la información preliminar, el afectado se encontraba acompañado de su pareja cuando fue sorprendido por tres hombres, quienes lo agredieron; uno de ellos le provocó la herida en el pecho. Entre los señalados se encuentran sujetos conocidos como "El Panfi" y "El Gringo".

Acciones de la autoridad

Al respecto, el delegado regional de la Fiscalía, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, indicó que agentes de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento del caso y recaban datos para ubicar a los presuntos agresores.

Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.