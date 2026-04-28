Alistan maquiladoras pago de utilidades en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Con el objetivo de cumplir en tiempo y forma, las maquiladoras de la región han comenzado el cálculo de lo que podrían erogar por concepto de utilidades a sus trabajadores durante el mes de mayo.

Acciones de la autoridad

El presidente de INDEX Coahuila Norte, Alejandro Ruiz Rueda, señaló que las empresas contemplan dentro de su presupuesto anual una partida destinada a cubrir esta obligación, conforme a lo establecido por la ley.

Indicó que, si bien el marco legal otorga todo el mes de mayo para realizar la entrega de esta prestación, algunas compañías optan por adelantar el pago en los primeros días, mientras que otras lo hacen dentro del plazo de 31 días.

Detalles confirmados

Ruiz Rueda agregó que, al tratarse de un derecho de los trabajadores, las empresas buscan que el monto a repartir sea significativo; no obstante, precisó que la cantidad final depende de diversos factores contemplados en la declaración anual.