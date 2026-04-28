Autoridades ejecutan dos cateos en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Elementos de distintas corporaciones de seguridad realizaron la mañana de este martes dos cateos simultáneos en la ciudad de Piedras Negras, lo que derivó en un despliegue policiaco en diferentes sectores.

Las autoridades realizaron dos cateos en Piedras Negras, uno en Los Olivos y otro en Ácoros Dos.

De acuerdo con el delegado de la fiscalía general de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, uno de los cateos se efectuó en un domicilio ubicado en la calle Jacinto, en el fraccionamiento Los Olivos, mientras que el segundo tuvo lugar en la calle Senecio, en la colonia Ácoros Dos.

Hasta ahora, no se ha informado de manera oficial sobre aseguramientos específicos, ya que no se ha precisado el tipo ni la cantidad de droga que pudo haber sido localizada, ni la existencia de otros indicios relacionados con actividades ilícitas.

Rigoberto Rodríguez Ríos, delegado de la fiscalía, confirmó que los cateos están relacionados con investigaciones en curso.

Información preliminar indica que ambas diligencias podrían estar vinculadas con investigaciones en curso derivadas de operativos recientes en distintos puntos de la ciudad.

Las autoridades señalaron que conforme avancen las indagatorias, podrían registrarse detenciones relacionadas con estos hechos.

Se espera que las indagatorias avancen y se registren detenciones en relación con estos operativos.

En los operativos participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en conjunto con la Policía Civil Coahuila, Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Las investigaciones permanecen abiertas para confirmar los resultados oficiales y deslindar responsabilidades.