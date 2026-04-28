Gente afín a Menera anuncian reajuste de 58 en SIMAS; alcalde paga nómina de SIMAS

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El alcalde Jacobo Rodríguez informó que cubrió con recursos propios el pago de la nómina del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), en medio de un conflicto interno que también derivará en un despido masivo de personal.

El edil aseguró que el desembolso superó el millón de pesos y justificó la medida como una acción urgente ante la imposibilidad de realizar transferencias electrónicas. "La nómina la pagué yo con mi dinero", declaró este lunes.

Rodríguez no precisó el origen de los recursos ni el mecanismo mediante el cual serán reintegrados o incorporados a la contabilidad del organismo, lo que abre cuestionamientos sobre la legalidad y transparencia del procedimiento. En la administración pública, los pagos de nómina deben seguir procesos formales y quedar debidamente registrados. De lo contrario, pueden derivar en observaciones administrativas e incluso en el rechazo de cuentas públicas.

Despido masivo en SIMAS

En paralelo, el alcalde confirmó que prepara un recorte de personal en el SIMAS, al considerar que la plantilla actual es excesiva. "Tenemos que hacer un despido masivo de trabajadores de confianza. Esa es una realidad", afirmó. Detalló que ya cuenta con un listado de al menos 58 empleados considerados prescindibles. "Tengo una lista de 58 personas que sobran... hay al menos 50 personas que están de sobra", señaló. Incluso, expresó la urgencia de aplicar la medida de inmediato: "Si fuera por mí, lo haría hoy. A todos".

Problemas con pagos

Sobre el pago en efectivo, Rodríguez lo atribuyó a la falta de dispositivos bancarios (tokens), que, según dijo, fueron sustraídos, lo que impidió realizar transferencias. "El viernes era un caos porque se robó los tokens. No había para pagar la nómina", sostuvo. En contraste, el gerente suspendido de SIMAS, Lorenzo Menera, difundió el pasado viernes fotografías en las que se observa a una trabajadora municipal retirando de las oficinas sobres que contenían dichos dispositivos.