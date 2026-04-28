Escala crisis en SIMAS: Respaldan Consejeros a Menera ante banco

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Consejeros del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Piedras Negras notificaron este lunes a Banorte que Lorenzo Menera Sierra continúa como titular de las cuentas de la paramunicipal, a cuatro días de que el Municipio ordenara su suspensión.

Jesús Ibarra, integrante del Consejo, informó que se entregó un oficio en la institución financiera para hacer constar que Menera sigue siendo el gerente en funciones, lo que impide modificar la titularidad de los fondos.

Acciones de la autoridad

La disputa derivó en un retraso de un día en el pago a trabajadores sindicalizados del SIMAS. De acuerdo con los consejeros, el Municipio cubrió los sueldos en efectivo por un monto cercano al millón de pesos, acción que calificaron, junto con el gerente suspendido, como carente de legalidad.

Además, señalaron que recibieron reportes sobre intentos del Municipio por abrir nuevas cuentas a nombre del organismo en las últimas horas.

Detalles confirmados

En paralelo, los consejeros mantienen suspendida la discusión sobre la conformación del SIMAS en Cabildo, en tanto se resuelve una controversia constitucional relacionada con el control del organismo.