Detienen a hombre por apuñalar a su cuñado en la Gobernadores; agresión ocurrió en febrero

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó la detención de Rafael N, acusado de atacar con arma blanca a su cuñado, José Aguilera Torres, en hechos registrados durante el mes de febrero en la colonia Gobernadores, en Piedras Negras.

El delegado en la región norte, Raúl Rigoberto Rodríguez Ríos, informó que el detenido contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de lesiones gravísimas que ponen en peligro la vida.

Según la versión oficial, la agresión ocurrió en medio de una riña familiar entre ambos, donde el ahora imputado lesionó a la víctima con un arma punzocortante, provocándole heridas de consideración.

Rodríguez Ríos señaló que el mandamiento de captura fue ejecutado recientemente, por lo que el presunto responsable será presentado ante un juez para la audiencia inicial, donde se formulará la imputación y se buscará su vinculación a proceso.

Las autoridades continúan con el seguimiento del caso conforme al proceso legal correspondiente.