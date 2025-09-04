Lesionan con postas a hombre que intentó incendiar un vehículo en Nava

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Manuel Gerardo Herrera, de 30 años, resultó herido con un arma de postas luego de un intento de incendio de vehículo registrado en el municipio de Nava. En un inicio se manejó que la lesión había sido causada por un arma de fuego, pero las autoridades aclararon que se trató de postas y que su estado de salud es favorable.

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General de Justicia, confirmó que el hombre fue revisado por el médico legista, quien determinó que su condición es estable. "Ya contamos con su declaración y con líneas de investigación sólidas", señaló el funcionario.

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) lleva a cabo entrevistas con familiares y testigos en busca de esclarecer los hechos.

Rodríguez Ríos agregó que existe una persona detenida por otro delito que podría estar vinculada con este caso. "Estamos integrando los elementos necesarios para solicitar un mandamiento legal al juez y proceder conforme a derecho", afirmó.