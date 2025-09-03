Niño con graves quemaduras es trasladado a hospital en Texas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un niño de cuatro años con quemaduras de segundo y tercer grado fue trasladado la tarde del miércoles al Hospital Shriners de Galveston, Texas, con el fin de recibir atención médica especializada.

El menor, identificado como Juan José, fue llevado en una ambulancia privada desde el Hospital General "Salvador Chavarría" hasta el aeropuerto local, donde lo esperaba una aeronave ambulancia enviada por la Fundación Shriners.

De acuerdo con representantes locales de esta organización sin fines de lucro, este es el primer traslado aéreo que se realiza de forma directa desde Piedras Negras hasta el hospital texano.

El Hospital Shriners Children´s de Galveston se especializa en ortopedia pediátrica, rehabilitación y tratamiento de secuelas por quemaduras. Todos sus servicios se ofrecen sin costo a los pacientes y sus familias.

El personal médico indicó que la condición de Juan José es delicada, pero estable.