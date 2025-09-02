Vigilará Guillermo Ruiz Ley de Ingresos de Piedras Negras para evitar nuevos cobros

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Al dar inicio el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de Coahuila , el diputado local por el Distrito 02 , Guillermo "Memo" Ruiz Guerra , afirmó que estará especialmente atento a la Ley de Ingresos del municipio de Piedras Negras , con el objetivo de evitar nuevos cobros o incrementos que afecten directamente el bolsillo de la ciudadanía.

"Vamos a estar al pendiente para que las cosas se hagan de buena manera, pero sobre todo viendo siempre por la ciudadanía, y en este caso por la de Piedras Negras, que es mi distrito, para que no se les pegue en el bolsillo", declaró el legislador.

Ruiz Guerra explicó que el proceso inicia con la aprobación de las leyes de ingresos por parte de los cabildos de los 38 municipios , las cuales posteriormente son enviadas al Congreso del Estado para su análisis, discusión y posible aprobación.

El diputado reiteró su compromiso de no avalar cargas adicionales para los contribuyentes , como nuevos impuestos o derechos , al considerar que la estabilidad económica de las familias debe ser la prioridad.