Empresa ligada a cuñado del hermano de Jacobo recibe $35 millones del municipio

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Una asignación de 35 millones de pesos del gobierno municipal de Piedras Negras a la empresa EC, propiedad de Edgar Cárdenas, cuñado de Efrén Rodríguez –hermano del alcalde Jacobo Rodríguez–, ha desatado fuertes cuestionamientos públicos por un presunto conflicto de interés.
Los recursos están destinados a la construcción del nuevo Asilo de Ancianos, una obra socialmente sensible que ha recibido también una donación federal etiquetada específicamente para ese fin. Sin embargo, la coincidencia en los nombres y la relación familiar directa han levantado sospechas de una posible triangulación de fondos en favor de allegados al actual edil.
El caso ha generado preocupación entre ciudadanos y observadores locales, quienes advierten que este tipo de asignaciones dejan en entredicho la transparencia e imparcialidad en el manejo del dinero público, especialmente cuando se trata de recursos orientados a la población vulnerable de la tercera edad.
La falta de claridad sobre el proceso de asignación y la nula explicación oficial al respecto han amplificado la polémica, alimentando dudas sobre el verdadero destino de los fondos.
Hasta el momento, ni el alcalde ni representantes del área de obras públicas han emitido declaraciones para aclarar la situación.