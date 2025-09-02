Empresa ligada a cuñado del hermano de Jacobo recibe $35 millones del municipio

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Una asignación de 35 millones de pesos del gobierno municipal de Piedras Negras a la empresa EC , propiedad de Edgar Cárdenas , cuñado de Efrén Rodríguez –hermano del alcalde Jacobo Rodríguez –, ha desatado fuertes cuestionamientos públicos por un presunto conflicto de interés .

Los recursos están destinados a la construcción del nuevo Asilo de Ancianos , una obra socialmente sensible que ha recibido también una donación federal etiquetada específicamente para ese fin. Sin embargo, la coincidencia en los nombres y la relación familiar directa han levantado sospechas de una posible triangulación de fondos en favor de allegados al actual edil.

El caso ha generado preocupación entre ciudadanos y observadores locales, quienes advierten que este tipo de asignaciones dejan en entredicho la transparencia e imparcialidad en el manejo del dinero público , especialmente cuando se trata de recursos orientados a la población vulnerable de la tercera edad .

La falta de claridad sobre el proceso de asignación y la nula explicación oficial al respecto han amplificado la polémica, alimentando dudas sobre el verdadero destino de los fondos .

Hasta el momento, ni el alcalde ni representantes del área de obras públicas han emitido declaraciones para aclarar la situación.