Ultimátum de alcalde a gerente de SIMAS: "Yo ya me estoy cansando"

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El alcalde Jacobo Rodríguez lanzó este martes un ultimátum público al gerente general del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento ( SIMAS ), Lorenzo Menera , acusándolo de no haber presentado un plan de trabajo en los ocho meses que lleva al frente del organismo.

"Si yo tuviera el control total del SIMAS, el SIMAS sería completamente otro", expresó el edil con tono enérgico, sugiriendo su interés en asumir el control directo del sistema operador del agua en el municipio.

Durante su conferencia de prensa, Rodríguez advirtió que su paciencia está llegando al límite :

"Yo ya me estoy cansando. Pudiéramos decir que es la primera llamada para que el SIMAS se ponga a jalar, para que el gerente se ponga a jalar", declaró visiblemente molesto.

El alcalde también cuestionó la actitud de varios regidores , a quienes acusó de respaldar excesivamente a Menera en lugar de involucrarse en la operación del organismo.

"Que los regidores que lo están mimando todo el tiempo, se pongan a jalar también", arremetió.

Rodríguez reveló que el gerente se había comprometido a entregar reportes semanales y a designar personal permanente , pero que ninguna de esas promesas ha sido cumplida .

"No sé qué esté jugando Lorenzo. Ya, de verdad, no sé qué está pasando con él", añadió el alcalde.

El enojo del edil también se centró en el impacto financiero que el SIMAS está representando para el Ayuntamiento:

"Esto es serio. No podemos estar comprometiendo las obras que necesita la ciudad, como la pavimentación, para estar cargando con un sistema municipal de aguas que tiene todo para generar ingresos", concluyó.