Ataque a machetazos deja dos hombres graves en ejido El Moral

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Dos hombres resultaron gravemente lesionados tras ser atacados con machete y arma punzocortante durante los primeros minutos de este martes, a espaldas de la Quinta El Reparo, en el ejido El Moral.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió presuntamente cuando las víctimas intentaban cruzar de manera ilegal hacia Estados Unidos, momento en que fueron sorprendidas por varios sujetos.

Entre los lesionados se encuentra Romario Luna Delgadillo, de 32 años, originario de Monterrey, quien presenta una herida de aproximadamente 20 centímetros en el abdomen y otra más debajo del corazón. También resultó herido Edgar Mondragón Chávez, de 20 años, con múltiples lesiones en el cuerpo.

Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron a ambos al Hospital General "Doctor Salvador Chavarría", donde fueron intervenidos quirúrgicamente y su estado de salud es reportado como grave.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Policía Civil Coahuila y de la Agencia de Investigación Criminal implementaron un operativo, logrando el aseguramiento de dos machetes y la detención de los presuntos responsables. La Fiscalía General de Justicia del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.