Alertan por déficit de sueño en México

Piedras Negras, Coahuila.— Dormir menos de lo necesario no solo provoca cansancio, sino que puede derivar en accidentes, problemas de memoria y enfermedades crónicas, advirtió la coordinadora de Salud Mental y Adicciones de la Jurisdicción Sanitaria 01, Minerva Contreras.

La especialista explicó que la falta de sueño genera efectos inmediatos como fatiga, disminución de reflejos y mayor riesgo de errores, especialmente en personas que operan maquinaria o conducen, lo que incrementa la probabilidad de accidentes.

"Se ha visto en percances automovilísticos donde las personas se quedan dormidas al volante, poniendo en riesgo su vida y la de terceros", señaló.

En niños y adolescentes, agregó, el impacto es aún mayor, ya que la falta de descanso afecta la memoria, el aprendizaje y el desarrollo cognitivo.

A largo plazo, el déficit constante de sueño eleva los niveles de cortisol, relacionado con el estrés, aumenta la presión arterial y la frecuencia cardiaca, y predispone a enfermedades cardiovasculares, además de contribuir al deterioro de la memoria en adultos mayores.

Contreras destacó que, aunque el promedio recomendado de descanso es de entre siete y nueve horas, ocho en promedio, en México la población adulta duerme apenas entre cinco y seis horas, lo que representa un déficit importante.

Asimismo, advirtió sobre el uso inadecuado de medicamentos como clonazepam para inducir el sueño, los cuales, dijo, deben ser prescritos únicamente por profesionales de la salud y no utilizados para compensar malos hábitos.

Entre las principales causas del insomnio, mencionó el uso excesivo de dispositivos electrónicos, el consumo de cafeína y las siestas prolongadas durante el día, que alteran los ciclos naturales del sueño.

"Las pantallas estimulan el cerebro con luz, sonido y movimiento, lo que impide la producción adecuada de melatonina y dificulta un descanso reparador", explicó.

Para mejorar la calidad del sueño, recomendó establecer horarios fijos, crear rutinas nocturnas, cenar ligero, mantener un ambiente adecuado en la habitación y evitar el uso de dispositivos electrónicos al menos 30 minutos antes de dormir.

También sugirió limitar las siestas a no más de 30 minutos y evitar bebidas estimulantes, especialmente por la noche.

Finalmente, subrayó que solo un porcentaje menor al 1 por ciento de la población puede dormir menos de seis horas sin afectaciones, por lo que la mayoría requiere cumplir con el tiempo recomendado para mantener una buena salud.