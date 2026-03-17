Ordenan a Municipio pagar $7.6 millones a sindicato; conflicto laboral se agrava

Piedras Negras, Coahuila.— El Municipio de Piedras Negras deberá pagar 7.6 millones de pesos a trabajadores del sindicato de Obras Públicas, como resultado del litigio derivado del intento unilateral de disolver este gremio en abril de 2025.

La resolución fue emitida por el Tribunal de Conciliación de Saltillo y corresponde al pago de seis meses de salarios caídos para 84 trabajadores que mantienen la demanda contra el Ayuntamiento.

¿Cómo ocurrió el conflicto?

El conflicto inició cuando la administración municipal promovió la desaparición del sindicato sin consenso previo, e incluso el propio alcalde advirtió en su momento que no entablaría diálogo con los trabajadores, lo que derivó en una resolución adversa para el gobierno local.

La sentencia no solo obliga al pago inmediato, sino también ordena la reinstalación de los empleados, lo que podría implicar el desembolso de prestaciones acumuladas por cerca de un año, estimadas en alrededor de 40 millones de pesos.

Desde 2025, el gobierno municipal interpuso un amparo para frenar la reinstalación; sin embargo, fuentes consultadas señalan que la intención habría sido prolongar el conflicto hasta la siguiente administración.

Consecuencias del litigio

Especialistas en derecho laboral del sector público consideran que el caso está prácticamente perdido para el Ayuntamiento, a la espera de la resolución definitiva del amparo, que sería el último recurso legal disponible.

Mientras tanto, este martes está programada la notificación formal, mediante actuario, a la institución bancaria que administra las cuentas municipales, con el fin de ejecutar el pago de los 7.6 millones de pesos en un plazo de tres días.

De persistir el incumplimiento en la reinstalación de los trabajadores, se prevé que en mayo se emita un nuevo requerimiento de pago por una cantidad similar.