Supervisan posibles casos de sarampión en Piedras Negras

Piedras Negras, Coahuila.— La Jurisdicción Sanitaria 01 reportó que, durante la última semana epidemiológica, no se registraron incrementos significativos en enfermedades respiratorias, mientras que se mantiene la vigilancia activa en padecimientos febriles exantemáticos, particularmente sarampión.

El epidemiólogo Roberto Belloc Sandoval informó que continúan los reportes de casos sospechosos de sarampión; sin embargo, estos no han ameritado muestreo al no cumplir con la definición operacional. Aun así, todos los casos son evaluados de manera individual. En el periodo, se descartó un caso y no se han confirmado nuevos contagios.

Estabilidad en enfermedades respiratorias

En cuanto a enfermedades respiratorias, detalló que los casos se han mantenido estables e incluso con una ligera disminución en las últimas semanas, atribuida al fin de la temporada invernal, mayor ventilación en espacios y menor concentración de personas, por lo que no existe alerta epidemiológica en este rubro.

Vigilancia ante sarampión y otros padecimientos

Finalmente, el epidemiólogo señaló que no se han confirmado casos de dengue, rickettsiosis ni tosferina en la jurisdicción, por lo que estos padecimientos se mantienen sin incidencia en el periodo reportado.