Incrementan casos de tuberculosis binacional en la frontera de Coahuila

Piedras Negras, Coahuila.— El programa binacional de tuberculosis en la franja fronteriza reportó un incremento en los casos registrados durante 2026, con especial atención en pacientes con vínculos entre México y Estados Unidos.

La enfermera Maricruz Monsiváis explicó que este programa atiende exclusivamente a pacientes con tuberculosis activa que tienen contactos en ambos lados de la frontera, principalmente en ciudades como Piedras Negras y comunidades cercanas como Allende.

Detalló que actualmente se tienen alrededor de 12 pacientes en tratamiento en lo que va del año, de diciembre a la fecha, así como cerca de 30 contactos bajo tratamiento preventivo. Estos casos incluyen personas que residen en Estados Unidos pero mantienen convivencia frecuente con familiares en México, lo que los convierte en contactos binacionales.

"Un contacto puede generar hasta 20 o incluso 26 personas en seguimiento, debido a la convivencia familiar estrecha", señaló.

Incremento de casos de tuberculosis en la frontera

Explicó que este fenómeno se intensifica en temporadas vacacionales como Semana Santa o diciembre, cuando personas provenientes de ciudades estadounidenses, como Los Ángeles, Oklahoma o Nebraska, visitan la región y permanecen en contacto cercano con familiares por varias horas, lo que activa los protocolos de vigilancia epidemiológica en ambos países.

En esos casos, dijo, los contactos son reportados a las autoridades de salud en Estados Unidos para darles seguimiento, mientras que en México se mantiene el cerco sanitario para contener la propagación.

Monsiváis destacó que, a diferencia de 2025, año en el que se registraron alrededor de 11 casos en total y periodos con apenas tres o cuatro pacientes activos, en 2026 ya se observa un repunte importante, por lo que se prevé un cierre anual con mayor incidencia.

Desafíos en el tratamiento de tuberculosis

Además, advirtió sobre la presencia de casos de tuberculosis multidrogorresistente, lo que complica el tratamiento, aunque aseguró que los pacientes han logrado evolucionar favorablemente con atención coordinada entre ambos países.

El objetivo del programa, subrayó, es mantener un control estricto mediante la detección oportuna de contactos y la implementación de tratamientos preventivos, con el fin de reducir la transmisión en la región fronteriza.