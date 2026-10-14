Feminicidio deja más de 20 heridas y el desprendimiento de una mano en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Más de 20 heridas de arma blanca y el desprendimiento de una mano habría presentado Karla N., víctima de un presunto feminicidio ocurrido el martes en la colonia Praderas, de acuerdo con información extraoficial sobre los resultados de la necropsia.

Los datos que han trascendido señalan a Ángel de Jesús N., pareja sentimental de la mujer, como presunto responsable de la agresión. La versión extraoficial indica que ambos habrían discutido por problemas anteriores y que el hombre presuntamente la golpeó primero con un martillo y después la atacó con un machete.

Ambos objetos fueron asegurados por personal de Servicios Periciales como parte de las diligencias relacionadas con el crimen.

Tras la agresión, el señalado habría llamado a la Fiscalía General del Estado para entregarse. Sin embargo, los detalles de la mecánica de los hechos y los resultados de la necropsia no han sido confirmados oficialmente en la información disponible.

Aunque no existían denuncias formales contra el hombre ante el Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer, trascendió que había antecedentes de conflictos entre la pareja. Familiares de Karla habrían referido que las discusiones estaban relacionadas principalmente con celos y señalaron un presunto consumo de metanfetaminas por parte del hombre.

Intervención de la Fiscalía

La investigación también recibió el apoyo de personal especializado procedente de Saltillo, encabezado por Katy Salinas, fiscal especializada en la atención de mujeres y niñas y niños, para fortalecer las diligencias y avanzar en el proceso judicial con la posible clasificación de feminicidio.