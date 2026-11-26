Piedras Negras, COAH. - Una fuga en una tubería de 24 pulgadas, localizada sobre la calle Anáhuac, entre las calles Laredo y Libertad, en la colonia Mundo Nuevo, obligó al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) a suspender el bombeo de la Planta 3 y del tanque de la colonia 28 de Junio, lo que dejó sin suministro de agua potable a cerca de 60 colonias de Piedras Negras. El organismo estimó un tiempo de reparación de 10 horas para atender la avería, registrada este jueves 26 de noviembre.

Inconformidad de los usuarios

Sin embargo, la suspensión del servicio generó inconformidad entre usuarios, quienes señalaron que el aviso en las redes sociales de SIMAS se difundió cuando el suministro ya había sido interrumpido.

La falta de una notificación anticipada impidió que muchas familias almacenaran agua para enfrentar las horas sin servicio, situación que tomó por sorpresa a habitantes de los sectores afectados.

Además de la interrupción del suministro, la fuga provocó acumulaciones de agua e inundaciones en varias cuadras a la redonda, lo que también generó molestias entre vecinos de la colonia Mundo Nuevo.

Colonias afectadas

Entre las colonias afectadas se encuentran Lázaro Cárdenas, Ampliación Lázaro Cárdenas, Argentinas, El Edén, La Hacienda, Hacienda de Luna, Tierra y Esperanza, Valle del Norte, Ampliación Río Bravo, División del Norte, Guadalupe, Campo Verde, San Pedro, San José, Country House, Las Fuentes, Nísperos, Roma, González, El Noval, La Esperanza, Santa María, Mundo Nuevo, Francisco I. Madero, Zaragoza, Centro, Burócratas, Harold Pape, Buena Vista Norte y Buena Vista Sur.

También se reportó la suspensión del servicio en Infonavit, Real del Norte, Villa de Herrera, La Toscana, Bravo, CROC sectores I y II, Americana, Buenos Aires, Francisco Villa, Ramón Bravo, Morelos, 7 Casas, Malvinas, Maravillas, Doña Irma, Privada Blanca, Fraccionamiento Don Antonio, SUTERM, Montes 2, 28 de Junio, Juárez, Hidalgo, Vista Hermosa, Las Torres, San Luis, Loma Bonita, Privada Loma Bonita, Central y Hacienda Escondida.