PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La llegada de un nuevo frente frío al noreste del país provocará cambios en las condiciones climatológicas de Piedras Negras a partir del próximo domingo, con vientos de hasta 45 kilómetros por hora y un descenso gradual de temperatura, por lo que Protección Civil Municipal emitió una alerta preventiva.

Cambios en las condiciones climatológicas

La Dirección de Protección Civil y Bomberos, encabezada por Ari Hernández, informó que el sistema frontal generará vientos del norte con rachas de entre 50 y 60 kilómetros por hora en distintas zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.

Para Piedras Negras se pronostican vientos sostenidos de entre 20 y 25 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 45 kilómetros por hora. También se espera un ambiente más fresco, principalmente durante las noches y madrugadas.

Ante estas condiciones, la dependencia recomendó asegurar techos, láminas y objetos que puedan desprenderse o ser desplazados por el viento, así como retirar o sujetar artículos colocados en patios y azoteas.

Asimismo, exhortó a la población a utilizar ropa abrigadora durante las horas de menor temperatura y extremar precauciones al conducir, especialmente en carretera, donde las ráfagas podrían afectar la estabilidad de los vehículos.

Recomendaciones de Protección Civil

Protección Civil indicó que mantiene vigilancia sobre las condiciones meteorológicas y pidió a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales para atender oportunamente cualquier cambio en el pronóstico. En caso de emergencia, recordó que está disponible el número 911.