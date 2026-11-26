PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Este viernes 27 de noviembre se realizará la última sesión del Consejo Técnico Escolar del año, por lo que se suspenderán las clases para los alumnos de educación básica. Las actividades escolares se reanudarán el lunes 30 de noviembre.

Reunión del Consejo Técnico Escolar

El director de los Servicios Educativos Regionales, Benito Luis Costilla, informó que la reunión contará con la participación de directivos y personal docente de los planteles, conforme al calendario oficial.

Entrega de Calificaciones y Evaluaciones

Señaló que, en este periodo, algunas escuelas ya comenzaron con la entrega de calificaciones y evaluaciones correspondientes al cierre del semestre, como parte de las actividades previas al receso escolar de diciembre. Indicó que, de acuerdo con la programación, el periodo vacacional de invierno comenzará el próximo 21 de diciembre.

Costilla consideró que la primera mitad del ciclo escolar ha transcurrido de manera productiva y conforme a los objetivos del programa educativo. Añadió que han sido pocas las incidencias y los contratiempos reportados ante la dependencia.