PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Ante el descenso de temperaturas en la Región Norte, Protección Civil del Estado alertó sobre el riesgo de utilizar anafres y braseros para calentar el interior de las viviendas, debido a la posibilidad de intoxicación por monóxido de carbono, un gas tóxico que puede causar la muerte.

Riesgos del monóxido de carbono

El coordinador regional de Protección Civil, comandante Francisco Contreras Obregón, advirtió que estos dispositivos no deben utilizarse en espacios cerrados, debido a que la combustión de carbón puede generar monóxido de carbono y poner en peligro a quienes permanecen en el lugar.

Explicó que, aunque tienen distintas funciones, ambos artefactos representan un riesgo cuando se utilizan sin ventilación. Los anafres son recipientes metálicos empleados principalmente para cocinar con carbón, mientras que los braseros se utilizan para generar calor mediante la combustión de este material.

El peligro radica en que el monóxido de carbono es un gas incoloro e inodoro, por lo que puede acumularse en una habitación sin que sus ocupantes adviertan su presencia. La exposición puede provocar una intoxicación grave, especialmente durante la noche, cuando las personas están dormidas y no detectan los primeros síntomas.

Recomendaciones de seguridad

Ante este riesgo, las autoridades recomendaron no introducir anafres ni braseros a las habitaciones, evitar mantenerlos encendidos durante la noche y no utilizarlos en espacios cerrados, incluso si cuentan con puertas o ventanas parcialmente abiertas.

Contreras Obregón exhortó a las familias a extremar precauciones durante la temporada invernal y evitar el uso de estos dispositivos como sistemas de calefacción dentro de las viviendas, a fin de prevenir intoxicaciones y accidentes fatales.