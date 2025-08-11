Atropella y mata a mujer en carretera a El Indio

EAGLE PASS, TEXAS. – Una intensa búsqueda se lleva a cabo en Eagle Pass para dar con el paradero del conductor que atropelló y causó la muerte de una mujer de 45 años en la intersección de la calle Bibb y la carretera a El Indio, durante la mañana del domingo.

De acuerdo con el Departamento de Policía, el reporte del accidente se recibió a las 5:45 horas. Al llegar al lugar, paramédicos brindaron atención a la víctima y la trasladaron de urgencia al Centro Médico de Fort Duncan, donde más tarde se confirmó su fallecimiento a consecuencia de las heridas sufridas.

Los investigadores analizan grabaciones de video y testimonios de testigos que presenciaron el hecho, con el objetivo de identificar el vehículo y al conductor involucrado, quien se dio a la fuga inmediatamente después del impacto.

El caso continúa en investigación activa y, por ahora, las autoridades no han revelado detalles adicionales sobre cómo se desarrollaron los hechos.