Contiene Coahuila brotes de sarampión: Suman 10 casos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Autoridades de salud reportaron 10 casos confirmados de sarampión en Coahuila, concentrados principalmente en los municipios de Torreón y Saltillo, donde se han implementado cercos epidemiológicos para contener los brotes.

Acciones de la autoridad

El subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades, Iván Moscoso Hernández, informó que, aunque la cifra estatal es menor en comparación con otras entidades, se mantiene vigilancia activa ante el incremento de casos a nivel nacional.

"A nivel país, la tendencia va en aumento, con alrededor de 14 mil casos confirmados; sin embargo, en Coahuila la incidencia es menor frente a estados como Durango o Nuevo León", explicó.

Detalló que la estrategia principal ha sido fortalecer la vigilancia epidemiológica, detectar oportunamente casos sospechosos, darles seguimiento y completar los cercos sanitarios para evitar la propagación del virus.

Detalles confirmados

Como medida preventiva, destacó la implementación anticipada de una campaña intensiva de vacunación, instruida por el gobernador Manolo Jiménez y coordinada por la Secretaría de Salud estatal.

Esta estrategia incluyó brigadas casa por casa, ampliación de horarios en centros de salud y la instalación de macrocentros de vacunación en ciudades como Torreón y Saltillo.

"El objetivo fue localizar a población con esquemas incompletos o sin vacuna, lo que nos ha permitido reducir la transmisión en comparación con otras entidades", señaló.

Moscoso Hernández informó que, en una primera etapa, se aplicaron 125 mil dosis en menos de cinco semanas, superando el ritmo previsto, y posteriormente se gestionó una remesa adicional de 47 mil vacunas para continuar con la cobertura.

Añadió que la meta estatal es alcanzar 134 mil dosis en un periodo de 10 semanas, avance que, aseguró, ha sido posible gracias a la coordinación entre jurisdicciones sanitarias y el despliegue de personal de enfermería.

El funcionario reiteró que, aunque se ha avanzado significativamente, aún se detectan personas sin esquema completo, por lo que hizo un llamado a la población a revisar su cartilla de vacunación y acudir a los centros de salud.

"Seguimos teniendo vacuna disponible y es importante que la población acuda; si no, nosotros continuaremos con las brigadas para llegar a quienes lo necesiten", indicó.

Finalmente, subrayó que la vacunación sigue siendo la herramienta más efectiva para prevenir el sarampión y evitar brotes de mayor magnitud.