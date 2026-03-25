Estalla crisis de gobernabilidad en Piedras Negras

Piedras Negras, Coahuila.— La falta de acuerdos, el choque político y la ausencia de un verdadero liderazgo volvieron a exhibirse en el Cabildo de Piedras Negras, donde la mayoría de los regidores rechazó la orden del día impulsada por el alcalde Jacobo Rodríguez, provocando la parálisis de la sesión y evidenciando una grave crisis de gobernabilidad.

El conflicto estalló durante la segunda sesión ordinaria de marzo, cuando el edil insistió en incluir como punto número 9 la destitución del gerente del SIMAS, Lorenzo Menera, así como la convocatoria para nombrar a un nuevo consejo, pese a que ese mismo planteamiento ya había sido rechazado apenas 15 días antes.

Regidores de Morena, PRI y PT, pidieron se quite el punto 9 de la orden del día, pero fueron ignorados nuevamente, por lo que votaron en contra y acusaron intento de imposición, falta de diálogo y violación a los procedimientos legales.

Aunque dejaron claro que no respaldan al actual funcionario, marcaron distancia del método del alcalde.

—"No queremos a Lorenzo Menera, ni hacerte daño, Jacobo; solo es hacer las cosas legales"— reclamaron en la sesión. "Propongo quitar el punto número 9".

Los ediles insistieron en que cualquier decisión debe surgir del consenso del Cabildo.

—"Te falta que nos tomes en cuenta, Jacobo; el Cabildo completo va a escoger por consenso".

La incapacidad de Jacobo Rodríguez para generar acuerdos

Sin acuerdos, a un año

En medio del choque, el propio alcalde reconoció la falta de resultados políticos.

—"Tenemos un año juntándonos y nunca nos hemos puesto de acuerdo en nada"— admitió.

Para los regidores, esa declaración confirma la incapacidad del edil para construir acuerdos, generar equipo y conducir el gobierno municipal.

Acusaron que, tras el rechazo previo del mismo tema, Jacobo Rodríguez no convocó al diálogo ni buscó acuerdos en los últimos 15 días, profundizando el conflicto.

Reclamaciones directas en el Cabildo

Reclamos directos

Durante la sesión, los señalamientos subieron de tono.

—"No se deja ayudar, no contesta mensajes ni llamadas". "Necesitas negociar, Jacobo; crees que tienes la razón en todo". "Quieres gobernar nada más tú".

Los regidores también acusaron que el alcalde no reconoce al Cabildo como la máxima autoridad municipal, lo que, dijeron, rompe el equilibrio institucional.

Consecuencias de la parálisis del Cabildo

Cabildo paralizado

El rechazo de la orden del día —paso básico para sesionar— dejó al descubierto la inoperancia del órgano de gobierno, donde la confrontación política ha bloqueado decisiones clave.

—"Esto refleja la incapacidad de Jacobo para generar un equipo, crear consensos y trabajar por Piedras Negras"— señalaron.

En medio del conflicto, también se planteó la necesidad de avanzar hacia un consenso ciudadano en decisiones como la integración del consejo del sistema de agua.

Con votación de la mayoría en contra de la orden del día, por primera vez en la historia municipal, la sesión no se realizó, cerrando sin acuerdos, con un Cabildo fracturado y un gobierno municipal entrampado en disputas internas, incapaz de procesar sus propias decisiones.