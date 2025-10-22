Posponen resolución en el caso de "El Tilín", acusado de causar lesiones graves en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Luego de la detención de Martín "N", alias El Tilín, acusado de provocar heridas con arma blanca a un hombre en la colonia Zaragoza, conocida también como Barrio El Pocito, el presunto agresor fue puesto a disposición de un juez para la audiencia inicial.

Durante la diligencia, el imputado hizo uso de su derecho a no rendir declaración y, a través de su defensa, solicitó la duplicidad del término constitucional. La audiencia continuará el próximo viernes 24 de octubre, fecha en la que se definirá su situación jurídica.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que el Ministerio Público continúa recabando elementos de prueba dentro de la carpeta de investigación, con el objetivo de obtener la vinculación a proceso del señalado.