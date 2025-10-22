Abandona a su madre lesionada tras chocar en la colonia Hacienda La Luna

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un joven conductor dejó abandonado su vehículo y a su madre lesionada, luego de protagonizar un accidente automovilístico en la colonia Hacienda La Luna, en Piedras Negras.

El percance se registró en el cruce de las calles Santiago Treviño y Sierra de la Gloria, donde el conductor, a bordo de un Chevrolet Malibú color blanco, perdió el control por causas aún no determinadas y se impactó contra el portón metálico de una vivienda.

Tras el choque, el joven descendió del automóvil y huyó del lugar, mientras su madre, identificada como Yahaira N., permanecía dentro del vehículo con diversas lesiones.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos arribaron para brindarle auxilio, y posteriormente fue trasladada a un hospital, donde se reporta fuera de peligro.

Las autoridades municipales tomaron conocimiento del accidente, aunque no localizaron al conductor en el sitio. Versiones extraoficiales indican que el joven habría regresado a su domicilio por temor a las consecuencias del percance. El caso fue turnado al Ministerio Público de Asuntos Viales para las investigaciones correspondientes.