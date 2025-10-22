Investigan caso de niña hospitalizada tras ingerir cloro en la colonia Acoros

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Una niña de la colonia Acoros fue internada de urgencia en el Hospital de Zona No. 11 del IMSS, luego de que presuntamente ingiriera cloro mientras se encontraba en su domicilio.

La madre explicó a las autoridades que el hecho ocurrió mientras realizaba tareas del hogar y, en un descuido, la pequeña tomó el envase del producto. Al notar que la menor comenzó a sentirse mal, decidió trasladarla de inmediato al hospital, donde fue estabilizada por personal médico.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que la Agencia de Investigación Criminal tomó conocimiento del ingreso hospitalario mediante un informe policial y que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del incidente.

Asimismo, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) intervino para garantizar el interés superior de la menor y verificar las condiciones del hogar. Por su parte, el médico legista elaborará el certificado médico correspondiente, en tanto se esperan los resultados de laboratorio que confirmen la sustancia ingerida.