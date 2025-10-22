Fallece hombre tras sufrir caída desde el balcón de su casa en colonia Doña Pura

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un hombre identificado como Eber Hernández Cruz, de 38 años, falleció este martes luego de permanecer hospitalizado tras sufrir una caída desde el segundo piso de su domicilio, ubicado en la colonia Doña Pura, en Piedras Negras.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que personal médico del Hospital General "Dr. Salvador Chavarría" reportó el deceso del paciente, quien presentaba severas lesiones en la cabeza y el cuerpo.

Los hechos ocurrieron la noche del domingo en una vivienda de la calle Lupita Muñoz. Según versiones preliminares, el hombre habría caído desde el balcón; aunque se especula que podría haber estado bajo los efectos del alcohol, esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Tras el accidente, fue trasladado de inmediato al hospital, donde permaneció bajo atención médica hasta que se confirmó su fallecimiento.

La Fiscalía General de Justicia ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para realizar la necropsia correspondiente y determinar con precisión las causas del deceso. Además, se tomará declaración a las personas presentes durante el incidente para esclarecer los hechos.