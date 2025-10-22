Dos detenidos en Piedras Negras por casos de violencia y lesiones graves

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron dos órdenes de aprehensión en hechos independientes ocurridos en Piedras Negras, relacionados con los delitos de violencia familiar y lesiones graves.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que en la primera acción fue detenido Alberto "N", acusado de violencia familiar en agravio de su pareja sentimental, en un domicilio ubicado en la colonia Villas del Carmen.

En un caso distinto, los elementos de investigación detuvieron a Ashley "N", señalada por su presunta participación en los delitos de lesiones graves con cicatriz y abandono de persona incapaz, derivados de hechos ocurridos en la colonia Ácoros.

De acuerdo con Gómez Rodríguez, las órdenes fueron solicitadas por el Ministerio Público tras integrar las carpetas de investigación con los elementos de prueba que acreditan el hecho y la probable responsabilidad de los implicados.

Ambas personas quedaron a disposición de un juez, ante quien se llevará a cabo la audiencia de formulación de imputación para definir su situación jurídica.