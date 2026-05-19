Suspenden audiencia de "El Osito" por complicaciones de salud

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La audiencia inicial en contra de José Iván N, alias El Osito, funcionario municipal detenido tras una riña ocurrida en la colonia Central, fue suspendida debido a las complicaciones de salud que presenta luego de someterse a diversas cirugías.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que el imputado fue presentado ante un juez después de cumplimentarse una orden de aprehensión por el delito de lesiones; sin embargo, la diligencia judicial no pudo desarrollarse debido a que el detenido continuaba hospitalizado y bajo atención médica.

De acuerdo con el funcionario, médicos de una clínica particular determinaron que José Iván N no se encontraba en condiciones de participar en la audiencia, ni de manera presencial ni a través de videoconferencia, situación por la cual el juez decidió suspender el procedimiento para garantizar su derecho a la salud y a una adecuada defensa.

Gómez Rodríguez explicó que durante la audiencia no se alcanzó a debatir el control de detención ni la formulación de imputación, por lo que posteriormente se fijará una nueva fecha para continuar con el proceso judicial.

Respecto al amparo promovido por la defensa del funcionario, el coordinador de Ministerios Públicos señaló que la Fiscalía no había recibido notificación oficial sobre alguna suspensión federal al momento en que se ejecutó la orden de aprehensión.

Por ello, aseguró que la detención se realizó conforme a derecho y siguiendo los procedimientos legales correspondientes.

Las investigaciones relacionadas con la riña registrada en la colonia Central continúan por parte de las autoridades ministeriales, mientras se define la situación jurídica del imputado.