Respalda ciudadanía estrategia de cateos, afirma Fiscalía

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La participación ciudadana se ha convertido en una pieza clave para fortalecer la estrategia de cateos y operativos de vigilancia implementada en la zona norte de Coahuila, donde durante el último año se han asegurado más de 100 inmuebles, decomisado 70 armas y detenido a más de 250 personas.

Así lo informó el Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, quien destacó que las regiones Norte 1 y Norte 2 encabezan actualmente este esquema de seguridad y vigilancia coordinada.

"El norte lidera esta estrategia porque es la región con el mayor número de cateos y aseguramientos. Hemos encontrado cientos de estupefacientes y sustancias tóxicas, además de armas y personas detenidas", señaló el funcionario.

Acciones de la autoridad

Fernández Montañez explicó que la estrategia comenzó hace aproximadamente un año y tiene una doble finalidad: incentivar la denuncia ciudadana y complementar la información de inteligencia con la que ya cuentan las autoridades sobre puntos considerados de riesgo.

Detalló que, a través de líneas telefónicas, grupos ciudadanos y plataformas digitales, la población puede reportar vehículos sospechosos, personas con conductas irregulares o cualquier situación que altere el orden en colonias, carreteras y zonas habitacionales.

"No todo termina en temas de alto impacto. A veces los reportes son sobre accidentes, vehículos abandonados o grupos que generan desmanes, pero eso ayuda a cerrar el círculo de confianza con la ciudadanía", afirmó.

Detalles confirmados

El Fiscal destacó además que la coordinación con el Poder Judicial ha permitido agilizar la autorización de órdenes de cateo en tiempos menores a dos horas, mecanismo que calificó como inédito en el País.

"Es una estrategia que no existe en ninguna otra parte del País. El factor ciudadano ha sido fundamental para que funcione", sostuvo.

Agregó que los grupos de comunicación creados durante los periodos vacacionales continúan activos y siguen incorporando ciudadanos que reportan incidencias cotidianas, principalmente en carreteras y sectores urbanos de la región norte del estado.

La Fiscalía reiteró que la colaboración entre sociedad y autoridades seguirá siendo una herramienta esencial para fortalecer la seguridad y atender de manera más rápida las situaciones de riesgo en Coahuila.