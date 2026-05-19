"Fue provocado": Victimiza Jacobo a funcionario rijoso

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez González, aseguró que Iván N, alias "El Osito", funcionario municipal involucrado en una riña ocurrida en la colonia Central, "había sido primero provocado", al referirse al caso que actualmente es investigado por las autoridades.

Durante su conferencia matutina de este lunes, el edil señaló que en un principio se manejó la versión de que un servidor público había apuñalado a un ciudadano; sin embargo, indicó que posteriormente surgió otra narrativa sobre lo sucedido.

"Luego nos dimos cuenta de que este servidor público había sido primero provocado", declaró Rodríguez González al abordar el tema ante medios de comunicación.

El alcalde también cuestionó el procedimiento jurídico derivado del caso y consideró inusual la rapidez con la que fue emitida la orden de aprehensión contra Iván N.

"Nunca había visto que en una riña giraran una orden tan rápido", expresó el presidente municipal, quien además pidió que las investigaciones se conduzcan con imparcialidad y conforme a derecho.

¿Qué ocurrió en la riña de la colonia Central?

El caso se originó tras una riña registrada durante la madrugada del viernes en la colonia Central, donde un joven de 22 años resultó lesionado con arma blanca y posteriormente fue trasladado al Hospital Salvador Chavarría para recibir atención médica.

Acciones de la autoridad en el caso

Tras los hechos, autoridades ministeriales ejecutaron una orden de aprehensión contra el funcionario municipal por el delito de lesiones, mientras continúan las investigaciones para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar responsabilidades.

La Fiscalía General de Justicia mantiene abierta la carpeta de investigación y continúa recabando testimonios y evidencias relacionadas con el incidente.