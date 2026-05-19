Confirman que ex policía de Piedras Negras se quitó la vida

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó un nuevo suicidio ocurrido durante el fin de semana en Piedras Negras, con lo que la cifra aumentó a 17 casos registrados en la ciudad en lo que va del presente año.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que la víctima fue identificada como Arturo Arenas, de 69 años de edad, quien anteriormente formó parte de la Policía Municipal.

El hallazgo ocurrió durante las primeras horas del domingo, lo que generó la movilización de autoridades ministeriales y periciales para realizar las diligencias correspondientes e iniciar la investigación del caso.

Tras recabar evidencias y efectuar los trabajos periciales en el lugar, la Fiscalía determinó que la causa de muerte correspondía a un suicidio, descartándose indicios de violencia o participación de terceras personas.

Gómez Rodríguez señaló que, una vez concluidas las investigaciones y después de que los familiares realizaron la identificación y reclamación del cuerpo, la carpeta quedó cerrada por parte de las autoridades ministeriales.

El funcionario detalló además que en toda la región norte perteneciente a la delegación Fiscalía Norte Uno se mantiene un acumulado de 22 suicidios durante el presente año.

Indicó que la mayoría de los casos registrados han ocurrido mediante ahorcamiento, mientras que únicamente uno se relaciona con disparo de arma de fuego.

Autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para buscar apoyo profesional y acercarse a instituciones de salud mental en caso de atravesar situaciones emocionales complicadas, con el objetivo de prevenir este tipo de hechos.