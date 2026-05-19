Refuerzan vigilancia sanitaria en Coahuila tras caso de gusano barrenador

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Tras el caso de gusano barrenador detectado hace unas semanas en Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez Salinas aseguró que en la entidad se mantiene una estrategia permanente de vigilancia sanitaria y atención inmediata para contener la propagación de la plaga.

El mandatario estatal señaló que, aunque durante varios meses Coahuila logró mantenerse libre de este problema pese a los casos registrados en estados vecinos como Nuevo León y Zacatecas, la presencia del insecto en la región era prácticamente inevitable.

"Tuvimos una gran campaña preventiva y un gran trabajo de atención", expresó el gobernador al referirse a las acciones implementadas por las autoridades sanitarias y del sector ganadero.

Jiménez Salinas explicó que cada vez que se detecta un brote se activa de inmediato un cerco sanitario mediante un trabajo coordinado entre autoridades estatales, el Gobierno Federal y organismos internacionales especializados.

Acciones de la autoridad

Indicó que el objetivo principal es evitar nuevos contagios y proteger la actividad ganadera de Coahuila, considerada una de las más importantes del norte del país.

El gobernador destacó que las medidas preventivas y de contención buscan mantener bajo control cualquier riesgo sanitario derivado del avance de la plaga en el noreste de México.

Detalles confirmados

El gusano barrenador afecta principalmente al ganado, ya que sus larvas se alimentan del tejido vivo de los animales, provocando lesiones e infecciones severas si no son atendidas oportunamente.

Autoridades estatales reiteraron que continuarán reforzando la vigilancia en ranchos y puntos de movilización de ganado, además de mantener campañas informativas para detectar de manera temprana cualquier posible caso relacionado con esta plaga.