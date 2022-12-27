Aumentan incendios en nochebuena y navidad

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Alrededor de 15 incendios fueron atendidos durante el fin de semana, entre Nochebuena y Navidad, 6 de estos corresponden a conatos en casas habitación, mientras el resto fue en zacatales.

El comandante de Bomberos, Gustavo García Álvarez, comentó que hasta el momento se desconocen las causas de los incendios, pero, uno de ellos fue provocado por una persona que padece de sus facultades mentales, que incendió dos casas en la colonia CROC.

“Aumentaron los incendios en casa habitación durante el 24 y 25 de este mes, en ambos días fueron reportados 6, mientras que zacatales fue similar la cifra”, refirió.

Resaltó que otra situación en la que presentaron sus servicios fue en el llamado de emergencia debido a que se reportó a una persona del sexo femenino, la cual habría perdido la vida a consecuencia de una intoxicación de monóxido de carbono, hechos ocurridos en la colonia Villa Real.