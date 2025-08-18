Realizarán jornada laboral "Aquí hay jale" en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El próximo jueves 21 de agosto se llevará a cabo la jornada laboral "Aquí Hay Jale" , organizada por el Servicio Nacional del Empleo (SNE) en coordinación con Mejora Coahuila .

Leticia Martínez Estrada , titular del SNE en la región, informó que el objetivo principal es reunir al mayor número de empresas y comercios para ofrecer una amplia variedad de vacantes a la población.

El evento se realizará en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) , a partir de las 9:00 horas , y se espera la asistencia de buscadores de empleo provenientes de distintos sectores de la ciudad.

Martínez Estrada recomendó a los interesados acudir con su CURP y varias solicitudes de empleo para facilitar el proceso de vinculación laboral.