Realizarán jornada laboral "Aquí hay jale" en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El próximo jueves 21 de agosto se llevará a cabo la jornada laboral "Aquí Hay Jale", organizada por el Servicio Nacional del Empleo (SNE) en coordinación con Mejora Coahuila.
Leticia Martínez Estrada, titular del SNE en la región, informó que el objetivo principal es reunir al mayor número de empresas y comercios para ofrecer una amplia variedad de vacantes a la población.
El evento se realizará en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C), a partir de las 9:00 horas, y se espera la asistencia de buscadores de empleo provenientes de distintos sectores de la ciudad.
Martínez Estrada recomendó a los interesados acudir con su CURP y varias solicitudes de empleo para facilitar el proceso de vinculación laboral.
Además, destacó que habrá presencia de personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes brindarán apoyo en trámites relacionados con la contratación, fortaleciendo así las condiciones para acceder a un empleo formal.