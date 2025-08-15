Juliana "N" recupera su libertad tras cateo en la colonia Cumbres de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La joven Juliana "N" recuperó su libertad tras una audiencia judicial en la que se le autorizó el beneficio del acto equivalente, consistente en el pago de una multa que oscila entre 1,000 y 5,000 pesos, informó el coordinador de Ministerios Públicos, Francisco Rodríguez Carranco.

La detención ocurrió durante un cateo en una vivienda de la colonia Cumbres, donde agentes aseguraron metanfetaminas. Aunque el caso fue judicializado, la defensa solicitó el recurso legal que le permitió dejar el centro de detención.

El funcionario puntualizó que la joven sigue sujeta a investigación y bajo las reservas de ley. Además, continúan las diligencias para establecer quién es el propietario del inmueble y determinar la procedencia del narcótico asegurado.